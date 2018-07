La scorsa notte si è pattuita la cessione definitiva di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Secondo Marca con Jorge Mendes avrebbe incontrato José Angel Sanchez, braccio destro di Florentino Perez. Durante il meeting si sono poste le basi dell'addio definitivo della stella portoghese, e lo stesso Mendes avrebbe portato l'offerta da 100 milioni per mettere il punto finale ai nove anni madrileni di CR7. La scorsa notte sarebbe arrivato inoltre l'ultimo tentativo di trattenere Cristiano in bianco: ma secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, il giocatore sarebbe ormai convinto di andar via. E di abbracciare la causa della Juventus, dove - per Marca - "giocherà per le prossime 4 stagioni".