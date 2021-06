Dalle strisce orizzontali della seconda maglia dela quelle verticali della prima dellasaluta gli Europei, da campione in carica diventa campione uscente, dopo averci provato in tutti i modi: su punizione, di testa, sollecitando e caricando i compagni, sin dalle ultime note dell'inno. Ma non c'è stato niente da fare, i campioni del 2016 sono andati a sbattere contro il Belgio del rivale Lukaku, andando così in vacanza anticipata. E se fa il calciatore, vacanza fa rima con mercato., quando annunciò il suo passaggio ai Miami Heat, comunicò il tutto su ESPN, con la celeberrima The Decision; Ronaldo utilizzerà altri metodi, ma c'è la stessa trepidante attesa per capire cosa ne sarà del capitano dele 7 della, col club bianconero che deve molto delle strategie da quello che sarà il destino dell'ex Real Madrid. In scadenza tra un anno, che ne sarà di CR7? E che ne sarà del mercato della Juve?Un po' di relax per staccare, poi il futuro per sbloccare. Jorgeha lavorato a fari spenti mentre il suo assistito regale si prendeva la luce dei riflettori di Euro2020, riallacciando i contatti con, i due club in Europa che per motivi differenti possono puntare sul 36enne di Madeira. Ma non alle condizioni economiche garantite ora dalla Juventus. E quindi bisogna attendere la decisione,. Non davanti alla tv, ma dietro le quinte. Una volta sciolto il nodo, potrà entrare nel vivo il mercato della Juve, dal rinnovo dialla scelta degli attaccanti.