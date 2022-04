Tre gol di Ronaldo e tre punti per il Manchester United, che vince 3-2 contro il Norwich anche se Ralf Rangnick non è soddisfattissimo della prestazione: "Il 2-0 ci avrebbe dovuto aiutare, ma poi non abbiamo difeso bene - ha detto alla BBC nel post partita - Non c'è stata intensità e fisicità, le parate di de Gea ci hanno tenuto in vita e Ronaldo è stato determinante. Eccezionale".