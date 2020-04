. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Come sempre, vi segnaliamo quello che, per la redazione, vale la pena essere visto: 'Che tempo che fa': Tra gli ospiti del tradizionale programma di Fabio Fazio il cantante Zucchero, il comico Fabio De Luigi, l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera e il presidente della Figc Gabriele Gravina (Rai Due, ore 21.05): 'Piramidi: i misteri svelati - Cheope e la tomba dei segreti': viaggio all'interno di uno dei misteri più famosi al mondo (Focus, ore 23.15).: 'Birdman': Michael Keaton nei panni di Riggan Thomson, celebrità decaduta che prova a rialzarsi con uno spettacolo teatrale a Broadway. Pellicola vincitrice di quattro premi Oscar del regista Alejandro González Iñárritu​ (Rai 3, ore 21.20)'The Legend of Zorro': Antonio Banderas è ancora don Alejandro Murieta de la Vega​, nel sequel de 'La Maschera di Zorro' (Rete 4, ore 21.27): rimonta storica dei bianconeri contro Simeone, nel segno di Cristiano Ronaldo (Sky Sport Uno, ore 21).: nuovo appuntamento eSports per la Formula 1, il campione in carica Leclerc prova a difendersi dai colleghi e da ospiti vip, come il portiere del Real Madrid Courtois e l'attaccante della Lazio Immobile (Sky Sport Uno e Sky Sport F1, diretta ore 19): Aldo Baglio solista nei panni di un uomo viziato che vive tra belle donne, feste e auto di lusso, perde i documenti durante un viaggio a Budapest. Scambiato per un clandestino, andrà incontro a tante, spassose vicissitudini. (Sky Cinema #IoRestoACasa1, ore 21.15): Pennywise torna a terrorizzare nel celebre horror, remake dell'omonimo film del 1988, tratto dal romanzo di Stephen King (Netflix): Il Re Leone: il cartone animato che ha fatto sognare tanti bambini in una nuova veste cinematografica. Simba, Timon, Pumba e tutti i personaggi sono riproposti nell'adattamento in CGI. (Disney+): dimenticate i supereroi immacolati e privi di vizi. Karl Urban è Billy Butcher, un ex agente della CIA pronto a punire i Super per i loro crimini. (Prime Video)