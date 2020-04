Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su Calciomercato.com, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Ce lo stanno raccontando tutti, nell'appuntamento quotidiano Diario di una quarantena: film in tv, serie on line, pellicole cinematografiche su cinema che hanno aperto la propria sala via web, di tutto e di più, insomma. Calciomercato.com segnala quello che, per la redazione, vale la pena essere vistoDinosauri in, risate con Roberte Bene un documentario con Alberto Angela, poi ldel Triplete,e Ciro Di Marzio, “L’immortale”., su Iris, alle 21.00 - Un uomo di colore decide di entrare in marina, ma l’addestratore (Robert De Niro) gli renderà la vita difficile., su Nove, alle 21.25 - Commedia tutta da ridere con Ben Stiller e Robert De Niro, terzo film della serie iniziata con “Ti presento i miei”. Stavolta Gaylord Fotter dovrà guardarsi bene dall’ex della moglie., su Rai Uno, alle 21.25 - Alberto Angela ci guida alla scoperta delle meraviglie di Capri, Roma e Torino, alla ricerca di antiche ville, fontane e acquedotti., su Italia 1, alle 21.18 - Dinosauri in libertà nello spettacolare film firmato da Steven Spielberg., alle 21, su Sky Sport Uno - L’epica finale della Champions League 2010 tra Inter e Bayern, che regalò il Triplete ai nerazzurri di Mourinho., ore 21, su Sky Sport NBA - Gara 6 delle Finali NBA 2011, con LeBron James che sfida i sorprendenti Mavericks guidati da Dirk Nowitzki., alle 23.05, su Sky Cinema Action - La storia di Ciro Di Marzio, grande protagonista nella serie Gomorra., su Netflix - Bradley Cooper interpreta Chris Kyle, tiratore scelto dell’esercito americano, cecchino letale in Iraq. Ma il rapporto con la famiglia fa acqua da tutte le parti., su Prime Video - Biografia di Elton John, un ragazzo della provincia inglese divenuto icona della musica mondiale.