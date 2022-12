La notizia ha fatto in pochi minuti il giro del mondo. Dal 30 dicembre 2022, Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore dell’Al Nassr. Il campione portoghese ha firmato un contratto fino al 2025, con ingaggio da 200 milioni di euro a stagione per due anni e mezzo. Al termine del contratto, CR7 avrà poi un ruolo fondamentale per l'assegnazione del Mondiale 2030 all'Arabia Saudita: riceverà per questo la cifra monstre di 500 milioni di euro, che porteranno il suo compenso a 1 miliardo per i prossimi sette anni, facendone il re dei "Paperoni" del calcio e dello sport a partire dal 2023. Ma quali sono i calciatori più ricchi nel 2022? Scoprili nella nostra classifica (fonte: Forbes).