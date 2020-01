, potrebbero dire Cristiano Ronaldo e Francis Obikwelu. Già, perché se il primo ha stracciato ogni record abbia trovato sulla sua strada, al secondo ne è bastato uno per essere ricordato da tutti come l'uomo più veloce d'Europa.oggi ha 41 anni, fa il coach personale, ma il suo 9''86 fatto registrare nelle Olimpiadi di Atene del 2004 regge ancora, in barba agli anni che passano. Così, come riportato da Tuttosport, CR7 è tornato in patria dopo la tripletta al Cagliari, ma non per un viaggio di piacere. Ad attenderlo, una seduta di allenamento privata con l'uomo più veloce d'Europa.