Dopo la sconfitta di ieri e il gesto controverso di gettare la fascia da capitano,ha pubblicato un post super ringraziare i tifosi del loro apporto. Di seguito il testo del post.“Non abbiamo centrato il risultato che volevamo e lasciamo il torneo prematuramente. Ma siamo fieri del nostro percorso, abbiamo dato tutto per confermare il titolo di campioni d’Europa e questo gruppo ha provato ancora che avrebbe potuto dare molte gioie ai portoghesi. I nostri tifosi sono stati infaticabili per sostenerci dall’inizio alla fine. È per loro che lottiamo e corriamo, per rispondere alla loro fiducia in noi. Avremmo potuto arrivare ovunque, ma vi ringraziamo profondamente e sinceramente. Complimenti al Belgio e buona fortuna a tutte le nazionali ancora in corsa. Quanto a noi, torneremo più forti. Forza Portogallo!”