Domani l'ex Juventus e i Red Devils affronteranno l'a a Bergamo per la quarta giornata di Champions League e questo è il pensiero che il portoghese ha affidato ai social: "Tornato in Italia, un paese che ha accolto benissimo me e la mia famiglia, un posto fantastico che sarà per sempre nel mio cuore. So per esperienza personale che non è mai semplice giocare a Bergamo contro una squadra come l'Atalanta, ma faremo assolutamente del nostro meglio per mantenere il primo posto nel girone. Questa è la Champions League e noi siamo il Manchester United".