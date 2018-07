Venticinque, trenta, o magari addirittura quaranta? L’arrivo di Ronaldo alla Juventus scatena iperboli e previsioni audaci, soprattutto sul numero di gol del fuoriclasse nel suo primo campionato di Serie A. Snai ha costruito uno “speciale” in materia, che parte appunto dal numero di reti nell’arco delle 38 giornate di campionato. La prima soglia è quella dei 29 gol segnati nella scorsa stagione dai capocannonieri Icardi e Immobile. Ronaldo (26 reti in Liga nella stagione passata) riuscirà almeno ad eguagliarli? Il sì è abbastanza probabile per i quotisti, che offrono l’ipotesi a 1,85. Si può scommettere, fa sapere Agipronews, anche sull’approdo oltre le 36 reti, il record di tutti i tempi battuto nel 2016 da Higuain: in questo caso la quota è ben più alta, 4,75. C’è anche un ricco focus sulla prima giornata: il gol al debutto di Ronaldo vale 1,50, ma si può giocare anche sulla modalità: di testa è a 6,50, su rigore (nessun dubbio che sarà lui il rigorista bianconero) a 3,50, mentre la rete su punizione diretta si gioca a 12. Sarà ammonito? Il sì è a 6,00, ma c’è anche una quota sull’espulsione: il rosso a Ronaldo nel debutto in Serie A rende 50 volte la scommessa.