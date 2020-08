Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos sono stati amici e compagni di squadra al Real Madrid. Ieri la pagina calcistica su Instagram di Bleacher Report ha condiviso 5 foto che ritraggono Ramos e Ronaldo insieme in vari momenti delle loro carriere, facendo notare che entrambi sono stati eliminati contemporaneamente dalla Champions League venerdì sera (Real fuori col City, Juve col Lione) e scrivendo "Non ti rendi conto di cosa hai fatto finché tutto non è finito". A questo post il capitano del Real Madrid ha messo Like: un implicito richiamo a CR7?