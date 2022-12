Ora è davvero tutto finito tra il Manchester United e la famiglia Ronaldo. Anche il figlio maggiore di Cristiano infatti ha lasciato i Red Devils e torna al passato: il Real Madrid, riferisce La Razon, è pronto a riaccoglierlo nella propria cantera. Cristiano Junior vanta più di 50 gol in 20 partite con l'Under-14. Il ritorno del figlio a Madrid non è però un indizio sul futuro di Cristiano Senior: si è allenato nelle strutture del Real, ma non tornerà a indossare la camiseta blanca. Per CR7 è sempre viva la pista Al Nassr.