In Portogallo raccontano che Cristiano Ronaldo è a un passo dall'Al Nassr, col quale dovrebbe addirittura fare le visite mediche nei prossimi giorni. Intanto, dopo un Mondiale sotto i riflettori, CR7 è finito di nuovo nel mirino per una vicenda extra calcistica. In questi giorni sta facendo notizia la sua nuova villa a Cascais, nella zona di Quinta da Marinha, in Portogallo:con campi da tennis, piscina interna ed esterna, palestra, riscaldamento intelligente e un garage enorme per una ventina di macchine.- In questi giorni Cristiano e Georgina stanno ultimando i lavori e cercano nuovi dipendenti per la vita quotidiana: da un maggiordomo a un cuoco, passando per altre figure.euro al mese.