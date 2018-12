Ronaldoè uno dei volti in copertina della. Il centrocampista è arrivato in blucerchiato suscitando grande curiosità a causa del suo acquisto oneroso, con un'eredità pesante da raccogliere come quella di Torreira. Dopo un periodo di adattamento però il regista si è preso la ribalta con alcune prestazioni importanti."Sonocome calciatore e penso che qualsiasi giocatore voglia farlo, non importa quanti anni abbia" ha detto a fourfourtwo.com. "Sono ancora giovane e ho molto da imparare. Se ti senti che devi trasferirti da qualche parte per giocare di più in prima squadra, lo devi fare. É stato un trasferimento veloce, sono semplicemente arrivati con un'offerta, così come accade di solito.".Vieira ha analizzato anche le differenze tra calcio italiano e inglese: "La Championship è leggermente più fisica e qui invece c'è un po' più di tattica, così sto provando a lavorare con l'allenatore che cerca di aiutarmi a migliorare il mio gioco. Sto imparando molto sul modo in cui la squadra vuole giocare. Giampaolo vuole che io, provare a sfondare le linee degli avversari e giocarla più avanti possibile".Obiettivi chiari invece per il suo futuro: "Vorreiper gli Europei della prossima estate, è un obiettivo difficile perché la squadra è davvero buona. Tutto dipende da quello che farò qui, quindi devo solo continuare a lavorare duro e provare a giocare di più".