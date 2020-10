Samuel Rondon ha provato in tutti i modi a raggiungere il Venezuela per le prossime gare della nazionale contro Colombia e Paraguay, ma la fuga dell'attaccante del Dalian non è riuscita ed è stato bloccato in aeroporto prima di partire. Secondo quanto riportato da Marca, Rondon ha preso tre biglietti in cinque giorni ed al momento della partenza è stato fermato da alcuni rappresentati del club. Il Dalian di Benitez, che sta lottando per la salvezza, non vuole perdere uno dei suoi giocatori migliori che tra i viaggi e la quarantena avrebbe saltato sei partite. "Ho fatto quello che era umanamente possibile per andare", ha commentato il giocatore sui social.