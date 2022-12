e il delicato rapporto con l'ansia. L'ex bomber del Manchester United e della nazionale inglese, attuale allenatore del D.C. United, ne parla all'interno di una lunga intervista rilasciata al Daily Mail."Sono nato e cresciuto senza agi in una zona popolare di Croxteth. Mia madre e mio padre non hanno mai avuto molti soldi. Ho sempre vissuto litigi e discussioni, visto mia madre che distruggeva oggetti. Sono stato catapultato, a 16 anni, in una dimensione internazionale. Non ero preparato. Non mi sentivo a mio agio. Essere un calciatore professionista ha anche un altro lato della medaglia che non conoscevo. Mi ci è servito parecchio tempo per gestire ansia e pressione. Nei miei primi anni al Manchester United, probabilmente fino a quando non abbiamo avuto il mio primo figlio, Kai, mi sono davvero chiuso"."Ho accumulato tanta rabbia. La pressione di giocare per lo United, per l'Inghilterra, per sopportare la costante invasione nella mia vita privata. Per cercare di affrontare tutto, a volte ho pensato che la soluzione ideale sarebbe stata rinchiudermi a bere per due giorni. Non ho mai condiviso i miei sentimenti e i miei problemi con i ragazzi nello spogliatoio e neanche con Sir Alex. Anche perché non essere a posto nella mia testa mi ha dato quell'ulteriore imprevedibilità nel gioco"."Ho commesso molti errori quando ero giovane, alcuni sono finiti sulla stampa e altri no. Spesso erano litigi o atti legati a gestione emotiva. Ero sempre arrabbiato. A tal punto che in una sfida con il Chelsea che valeva di fatto la Premier sono arrivato a sostituire i tacchetti e usarne di più lunghi per far male a qualcuno. Avevo alcuni problemi di autocontrollo, ma ora li ho risolti. Ho imparato che sentivo arrivare quei tipi di momenti, come se si avvicinasse un'esplosione. Anche mia moglie ha imparato a percepirli. Quando mando tutti al diavolo ed esco, commetto errori stupidi".