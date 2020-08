Wayne Rooney non le manda a dire. Intervenuto a talkSPORT, l'ex attaccante del Manchester United ha dichiarato: "So che sta invecchiando, ma è un giocatore che nessuno ha visto in precedenza. Messi ha tutto: può segnare gol, fare assist, è il migliore di tutti i tempi. Lui e Cristiano Ronaldo hanno stabilito un livello che non penso rivedremo mai. Per me, però, Messi è a un livello differente. Gli Stati Uniti non dovrebbero essere nei suoi pensieri, è troppo forte. Può venire in Premier League e diventare il calciatore dell'anno. Se circondato da gente come Bruno Fernandes o Kevin De Bruyne, può vincere il suo settimo pallone d'Oro, sarebbe incredibile".