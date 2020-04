Wayne Rooney, attaccante del Derby County, ex stella del Manchester United, parla di Cristiano Ronaldo, suo ex compagno ai Red Devils, e Lionel Messi, fuoriclasse del Barcellona, al Sunday Times: “Leo è differente, fa sembrare tutto facile. Ronaldo è implacabile in area, è un assassino. Però, Messi, di tortura prima di ucciderti. Voto Messi, sembra che si diverta di più”.