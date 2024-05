Rooney torna in panchina: UFFICIALE al Plymouth

Dopo le avventure con Derby County, DC United e Birmingham,, storico ex-attaccante dell'Inghilterra e del Manchester United torna in panchina e ritrova una nuova chance da capo allenatore. La notizia era nell'aria da tempo, ma ora è anche ufficiale sarà il nuovo Head Coach delsocietà che milita nella Championship inglese, la seconda serie del paese al pari della nostra Serie B.Siamo lieti di annunciare che Wayne Rooney è stato nominato nuovo Head Coach del Plymouth Argyle. La sua nomina fa seguito a un lungo e approfondito processo di reclutamento, a seguito del quale sono stati contattati diversi Manager e Head Coach di grande esperienza. Wayne, tuttavia, si è distinto come il candidato giusto per gli Argyle. Rooney, 38 anni, è uno dei migliori giocatori di sempre del nostro paese. È il capocannoniere di tutti i tempi del Manchester United, un riconoscimento che ha detenuto anche con l'Inghilterra fino a poco tempo fa, ed è cinque volte vincitore della Premier League.. Ciò è enfatizzato dalla sua prima stagione completa in carica al Derby County, dove la sua giovane squadra ha vinto 55 punti nonostante i problemi amministrativi fuori dal campo che hanno travolto il club. Da allora ha avuto esperienza manageriale in MLS al DC United, dove i risultati sono migliorati quando ha messo la sua impronta sulla squadra, e in Championship con il Birmingham City.

We are delighted to announce the appointment of Wayne Rooney as our new Head Coach.



Welcome to Argyle, Wayne.#pafc — Plymouth Argyle FC (@Argyle) May 25, 2024