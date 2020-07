L'estate di Rosaria Cannavò è iniziata e sta continuando alla grande. La bellissima modella siciliana, ex-letterina di Passaparola, ma anche storica ex-fidanzata di Panucci e Cassano è oggi felicemente sposata, ma non rinuncia a godersi la vita.



E le foto postate in giro per l'Italia, fra mare, agriturismi e piscine non lasciano scampo a dubbi. Rosaria è ancora uno schianto come ai tempi del calendario realizzato per Matrix e i suoi scatti in bikini sono da applausi.



Eccoli nella nostra gallery.