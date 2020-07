La scuderia di Dan Bilzerian e i tanti brand che si porta appresso si sta sempre più arricchendo di talenti e, soprattutto, di bellissime modelle che da sempre hanno rappresentato il marchio di fabbrica sfruttato per espandersi dall'imprenditore.



La bellissima Lucia Javorcekova, nota per aver deliziato l'Italia con il tormentone #escile è stata una delle ultime e insieme a lei si è aggiunta anche la bellssima Elena Kamperi. Modella greca è un'autentica star dei video con i suoi canali Tik Tok e YouTube già seguitissimi a cui aggiunge un profilo instagram in rapidissima ascesa.



Corpo da favola, capelli tinti biondi, continua ad aumentare la sua notorietà con un successo senza fine. Non la conoscevate? Ecco le sue foto nella nostra gallery.