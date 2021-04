"Saranno il vostro primo pensiero quando vi sveglierete e il vostro ultimo pensiero quando andrete a dormire. Sono lì per darvi un po' fastidio e soprattutto diventare i padroni dell'Isola, anche se saranno in un accampamento accanto al vostro". Così Ilary Blasi ha presentato ai protagonisti dell'edizione in corso dell'Isola dei Famosi l'arrivo di 4 nuovi concorrenti, chiamati "gli arrivisti" che entrano a gamba tesa su un programma che stava perdendo ascolti e attenzioni.



Fra le new entry ci sono anche due splendide ragazze con uno stretto legame con il mondo del pallone. La prima è l'ex letterina Rosaria Cannavò, ex-fidanzata di Antonio Cassano e Christian Panucci. La seconda è Manuela Ferrera, con all'attivo uno scandalo con Gonzalo Higuain e presunti flirt con Cristiano Ronaldo. Le due, bellissime, hanno già rubato l'occhio con i rispettivi fisici messi in mostra sulla Playa dell'Isola. E noi ve le mostriamo nella nostra gallery.