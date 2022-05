Rosella Sensi non ci sta. L'ex presidente della Roma ha parlato con un post attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram invitando la Lega Serie A ad anticipare la partita contro il Torino per permettere ai giallorossi di preparare al meglio la finale di Conference League. Nella sua didascalia l'ex patron della Roma ha evidenziato anche i torti arbitrali fatti in questa stagione al club capitolino: "Dopo l’ennesimo errore arbitrale, ora la Roma si ritrova a dover aspettare una decisione che dovrebbe essere automatica. C’è un solo modo, infatti, di vedere l’Italia calcistica alzare un trofeo quest’anno. Una sola squadra, una sola data, una sola città. Questo oltre a essere un vanto per la Roma e i suoi tifosi deve essere anche un’occasione per i vertici del nostro calcio e dello sport in generale. Per questo sarebbe insensato non anticipare la partita col Torino a venerdì 20 maggio per concedere almeno 24 ore in più di preparazione a Mourinho e la squadra in vista della finale di Tirana. Così come trovo poco logico dedicare solo 3000 biglietti ai tifosi della Roma in un giorno così importante. Mi auguro che presto possano essere prese decisioni favorevoli per chi è così legato ai colori giallorossi".