Ad un giorno dal diciannovesimo anniversario del terzo scudetto della Roma, Rosella Sensi, ex presidente, decide di rendere omaggio al padre Franco per lo storico risultato ottenuto. Le sue parole, direttamente su Facebook, hanno raggiunto in pochi minuti i cuori di molti tifosi giallorossi, che si sono accodati con gioia al ricordo di quel grande traguardo. “Domani 17 giugno alle 17 circa mio padre Franco Sensi aveva raggiunto quell’obiettivo e sogno che tutti noi tifosi aspettavamo. Lo voglio ricordare perché ha sempre amato la sua Roma e i suoi tifosi e perché non dovrà mai essere dimenticato!”.