Zeman ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera. Le parole del boemo, come spesso accade, hanno fatto discutere. Alcune frasi su Franco Sensi non sono piaciute alla figlia Rosella che ha risposto sui social: "Mister Zeman, ho letto la sua intervista sul Corriere della Sera e le faccio tanti auguri per la sua biografia che certamente acquisterò. Le ho sempre voluto bene e stimata e continuerò a farlo, ma c’è un passaggio però che trovo grave è anche un po’ offensivo verso mio papà. Lui non è mai stato un uomo che si faceva convincere da nessuno e tantomeno dal “sistema” nel prendere della decisioni. Le auguro il meglio". L'ex allenatore della Roma e della Lazio ha accusato Franco Sensi di averlo mandato via perché il sistema lo aveva convinto che con lui in panchina non avrebbe vinto nulla.