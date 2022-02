Il gol annullato a, l’espulsione di Nicolò e le parole di fuoco diRoma-Genoa si è conclusa tra le polemiche per l’ennesimo arbitraggio discutibile. Ancheè intervenuta sul suo profilo Instagram rivolgendosi al tecnico portoghese contro il quale si giocò uno scudetto fino all’ultima giornata. Ecco le parole dell’ex presidente giallorosso: “Da fuori può sembrare esagerato, ma quando ci sei dentro capisci tutto. E non è piacevole.Con o senza Var, infatti, la Roma è stata spesso penalizzata. Forse se lo ricorda il mister quando era sulla panchina dell’Inter e ci furono episodi poco chiari.dalla rimessa di Aldair al rigore su Gautieri a Torino passando per quella rincorsa smorzata sull’Inter. Protestavamo, con forza. Perché il silenzio non sempre è d’oro. E anche questo Mourinho lo sa bene. Gli consiglio di tenere duro, perché vincere a Roma è bello anche per questo”.