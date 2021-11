Zibì Boniek è stato vicinissimo alla Roma. Come dirigente. Lo ha rivelato lo stesso vicepresidente Uefa durante l'inaugurazione del Roma Club Parioli. Al suo fiancoche annuiva e che su Instagram ha spiegato come è andata: "​Zibì mi ha chiesto se poteva raccontare un aneddoto fin qui segreto. Così ha svelato di quando lo contattai per diventare dirigente del club. Un’idea nata sia per le competenze di Boniek sia perché sapevo quanto era innamorato della squadra.Certo, sarebbe stato bello lavorare insieme"