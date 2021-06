Il presidente della Commissione Arbitri della UEFA, Roberto Rosetti, ha spiegato la designazione di Anthony Taylor per gli ottavi di finale di Euro 2020 Italia-Austria, Il fischietto inglese, era l'arbitro della sfida Danimarca-Finlandia in cui Christian Eriksen ebbe il problema cardiaco in campo.



"Tutti hanno riconosciuto come Anthony Taylor sia stato perfetto. Ha gestito alla grande il momento difficile, siamo orgogliosi del suo comportamento, siamo orgogliosi del suo sangue freddo. Abbiamo detto agli arbitri che la sicurezza è al primo posto, è l'obiettivo più importante per noi. Gli arbitri devono, e sono pronti, fermare subito la partita in queste situazioni. Anthony è stato fantastico. È un arbitro di prim'ordine. È un ottimo direttore di gara e sta disputando un grande torneo".