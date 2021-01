Fausto, ex attaccante dell’e dell’, ha oggi 42 anni, è fuori dal mondo del calcio e racconta la sua nuova vita, che si svolge ad Azzano San Paolo, dove è entrato nel mondo dei cosmetici: “Siamo di fronte all’aeroporto di Orio al Serio, dalla parte opposta vediamo l’autostrada” le sue parole a Sportweek. “Io faccio lavori logistici, Arianna è la mente creativa. Lei trova idee, sceglie colori di tendenza, imposta le grafiche ed è contabile come me. Io mi occupo di gestione, assortimenti e preparo i pacchi da dare ai corrieri per l’invio. Ogni giorno ci arrivano 40/50 ordini da tutta Italia”.- “Prima dell’apertura dicevamo che un giorno saremmo partiti dalla moda milanese per arrivare a New York, ma con questa crisi non ci pensiamo più”.“Tornerei solo per allenare una squadra professionistica. Lo facevo con gli allievi nazionali della Trevigliese, poi ho avuto problemi con i dirigenti, che pretendevano di ordinarmi cosa fare. Ho avuto Prandelli, Vavassori, Novellino, che mi hanno insegnato l’attacco e la difesa. Ma oggi abbassi la testa e obbedisci o non vai avanti. Io non ci stavo e me ne sono andato”.Brescia-Atalanta 3-0 del 2003: “Espulsero Zenoni per un fallo su Appiah, il mister impazzì. Provai a placarlo, ma iniziò a insultarmi e nel tunnel mi prese per la maglia. Evidentemente si pentì della lite, perché quando poi venne ad allenare il Bologna, entro negli spogliatoi e disse: ‘Saluto solo te, e sai il perché”.