Niccolò Rovella, centrocampista del Monza, ha parlato a margine della consegna del premio "Amico dei Bambini … Un Esempio per loro". Tanti i temi toccati, a cominciare dal futuro: "Adesso penso al Monza e a rientrare dall’infortunio. Juve? L’anno prossimo vediamo, non si sa mai".





Rovella: ‘Adesso penso solo al Monza. Juve? L’anno prossimo non si sa mai…’

GIOVANE - "Tanti giovani alla Juve? Fa molto piacere, tanti ragazzi sono miei amici".



MIGLIORAMENTI - "Quest’anno sono migliorato tatticamente, anche con mister Palladino"



ITALIA - "Mister Mancini è molto bravo, sta facendo esordire tanti ragazzi giovani".



CARLOS AUGUSTO - "Se è pronto per una grande? Non lo so, glielo auguro".