La carta d'identità dice che ha solo 20 anni, ma a vedere giocare Nicolò Rovella non si direbbe. Da oltre due stagioni titolare fisso in Serie A, prima con la maglia del Genoa e ora con quella del Monza, il centrocampista è riuscito a conquistare anche Massimiliano Allegri, che lo ha schierato - seppur per pochi minuti - nella sua Juventus a inizio stagione. Poi la decisione di mandarlo in prestito per fargli fare nuova esperienza, ma a fine campionato i bianconeri dovranno prendere una decisione sul classe 2001: puntare su di lui o lasciarlo andare? Anche perché le big che da tutta Europa osservano Rovella non mancano, qualche settimana fa è stato il turno di uno scout del Manchester City...