Juventus-Genoa sarebbe potuta essere la partita di. Sarebbe sì, perché il centrocampista rossoblù è alle prese con una lesione muscolare che lo terrà fuori per tutto il 2021.. Già in estate la Juve, proprietaria del cartellino, ha pensato di riportarlo in bianconero a inizio stagione; poi a Torino hanno cambiato strategia facendo altre scelte.- Quell'idea però non è mai tramontata, e a gennaio la Juve potrebbe fare un altro tentativo con il Genoa per anticipare l'arrivo in bianconero. Rovella sarà il grande assente allo Stadium, ma, contro il Milan ha provato a caricarsi la squadra sulle spalle. A 20 anni.. Un'operazione - la principale - che fa parte di una più ampia indagine da parte della Guardia di Finanza relativa alle plusvalenze bianconere.- Il grande sogno della Juve a metà campo sarebbe, obiettivo quasi irraggiungibile per l'alta richiesta del Monaco e la concorrenza dall'estero. Tra le altre ipotesi c'è quella che porta addel Borussia Dortmund, vecchio pallino bianconero che piace molto ad Allegri; è in scadenza a giugno ma è una pista difficilmente percorribile perché over 30 e con un ingaggio importante. L'altro nome è quello di, anche lui in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach ma anche in questo caso c'è la fila per prenderlo (piace molto alla Roma e a club inglesi). Idee e nomi per il centrocampo bianconero, tra i quali spunta anche quello di Nicolò Rovella: un possibile rinforzo low cost per la Juve.