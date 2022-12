Il centrocampista della Juve in prestito al Monzaha rilasciato un'intervista a Tuttosport:"Un voto alla stagione finora? Mi darei un sette, a volte sono un po' calato nei finali ma sono soddisfatto nel complesso. Scelgo due momenti top: l'esordio con la Juve in casa contro il Sassuolo e il 3-0 rifilato alla Samp a Genova. Il più brutto invece è stato prima dell'esonero di Stroppa. Anzi, l'espulsione a Empoli. Il più brutto della mia carriera fin qui"."Pure troppa, fin da piccolo. Volevo sempre la palla, anche quando ero messo male in campo. Poi hanno cominciato a correggermi questo difetto"."Un po' mi è dispiaciuto, loro erano arrabbiatissimi e in un periodo un po' così, ma sono un giocatore del Monza e quando si gioca in una squadra si deve dare il massimo. Anche contro i tuoi ex compagni"."Mi sarebbe piaciuto, non lo nego. Ma non rimpiango la scelta di Monza, ho continuità e cresco bene. E poi ho trovato Berlusconi e Galliani, un centro sportivo bellissimo, una società che ragiona da grande sebbene sia appena arrivata in A. La Juve è una conseguenza: prima bisogna lavorare bene e giocare bene. Al mio procuratore ho detto: 'Se vado via da Torino, lo faccio solo per Monza'. Se non fossi venuto qui, sarei rimasto in bianconero"."Certo che ci penso, è il sogno di ogni ragazzino. Ammiro molto Modric, ho ammirato Marchisio e Sneijder. Alla Juve? Di Maria, è proprio di un altro livello. A Genova ho giocato con Pandev, qui a Monza ho Pessina, Sensi, Pablo Marì: se prendi qualcosa da ognuno migliori sicuramente"."C'è paura dell'errore, è chiaro che un giovane sbaglierà. Si tende a puntare sui giocatori più esperti a causa di questa paura di perdere a causa di uno scivolone dato dall'inesperienza".