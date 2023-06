Nicolò Rovella è pronto a tornare alla Juventus. Il centrocampista italiano (classe 2001 ex Genoa) ha disputato una buona stagione in prestito al Monza: "Il mio futuro? Non lo so, vedremo questa estate - dice lo stesso Rovella a Dazn -. Credo sia stata una stagione propedeutica al ritorno alla Juve. Anche questo mi ha fatto crescere. Dopo il campionato per fortuna c’è l’Europeo Under 21 e poi si penserà alla prossima annata. Quando mi sono allenato con la Juve ho capito il livello che c’è lì. Mi serviva un gradino intermedio per stare a quel livello e provare a giocare con loro. Mi sono allenato con Locatelli quest’estate, per me è veramente un giocatore fortissimo, ha qualità, mi piace come calcia. Se è 'cattivo'? Sì".