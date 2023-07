Una lesione muscolare, questo sta rallentando la preparazione di Nicolò Rovella. Già rientrato in Italia, il centrocampista della Juve effettuerà nuovi esami strumentali per valutare definitivamente l'entità del problema, ma almeno 15-20 giorni dovrà restare fermo ai box. Intanto la Juve deve lavorare di più sul fronte uscite, con il Monza che è tornato alla carica per averlo di nuovo in prestito.