Un'estate complicata. Quella di Nicolò Rovella, che dal campo ha avuto solo brutte notizie. Prima la delusione per l'eliminazione dell'Italia Under 21 ai gironi dell'Europeo di categoria, che obbligherà gli Azzurrini a guardare dal divano le prossime Olimpiadi di Parigi, poi l'infortunio muscolare che lo ha costretto a lasciare la tournée statunitense della Juventus e a rientrare in Italia. I prossimi giorni il centrocampista ex Genoa non li passerà a Orlando, con i compagni, ma a Torino, per recuperare dalla piccola lesione muscolare che dovrebbe guarire in 10-15 giorni.



GALLIANI CHIAMA - Uno stop che non ci voleva, che non dovrebbe però cambiare il suo futuro. Dopo l'ufficialità da parte della Uefa riguardo all'esclusione dall'Europa, i bianconeri potrebbe cambiare le priorità a centrocampo. E decidere di mandare a giocare chi rischia di farlo poco con Allegri, considerando solo il campionato e la Coppa Italia. Tra i giocatori con la valigia pronta c'è proprio Rovella, per il quale si è mosso il Monza. Il suo nome è in cima alla lista di Adriano Galliani, che si è mosso per averlo in prestito. L'anno scorso con il club brianzolo il centrocampista classe 2001 ha giocato 25 partite, con un gol realizzato all'Udinese. La Juve farà il punto sul suo futuro dopo gli impegni negli Usa.