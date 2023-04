A Udine non è arrivata la vittoria da dedicare al patron, ma ilporta a casa un altro punto prezioso e torna in Brianza con un sorriso in più: quello di. Il centrocampista classe 2000 si è sbloccato, realizzando il gol del momentaneo sorpasso della squadra di Palladino ai danni dei friulani (2-1 dopo il vantaggio di Lovric e il pareggio di Colpani; successivamente è arrivato il rigore del definitivo 2-2 di Beto):. Festeggiamenti sfrenati per una marcatura tanto attesa, anche da parte dei compagni che hanno sentito quanto questo aspetto pesasse sulle spalle di Nicolò (lo ha spiegato Colpani al termine del match: "L'abbiamo un po' massacrato, perché in due o tre anni non era mai riuscito . Siamo contenti per lui: è un grande giocatore, sicuramente ne farà altri. Gli toccherà offrirci qualcosa (ride, ndr)"). Un gol per entrare nel tabellino ma anche per il futuro, ancora tutto da scrivere.- A fine stagione terminerà il prestito e Rovella lascerà il Monza per tornare alla, proprietaria del cartellino. Quel che verrà dopo sarà da definire e dipenderà dalle valutazioni di Allegri e dello staff tecnico bianconero. L'annata del classe 2000 è stata convincente e la Vecchia Signora ha monitorato costantemente le sue prestazioni, in vista di un'estate che risulterà decisiva per il futuro del centrocampista. Sul tavoloche a Torino non ha brillato come si aspettavano i torinesi e, salvo colpi di scena, farà ritorno al PSG a giugno.conper un reparto, quello centrale, fortemente improntato al. Un'idea che la società bianconera sta prendendo in considerazione in vista del nuovo ciclo che la Juve vuole aprire, al di là di quelli che saranno gli sviluppi sul fronte giudiziario. Molto passa dal campo e da quello che il giocatore riuscirà a mostrare da qui al termine del campionato: un gol per sbloccarsi e per il futuro, Rovella brilla a Monza e lotta per ritagliarsi il suo spazio alla Juve.