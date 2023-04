Lazio-Juve è il big match per eccellenza della 29esima giornata di Serie A con calcio d'inizio a partire dalle 20.45 all'OIimpico di Roma. Maurizio Sarri, da grande ex, è secondo in classifica in solitaria e con i 3 punti blinderebbe un piazzamento Champions fondamentale per tutte le big. E quindi è fondamentale anche per Massimiliano Allegri, che, a prescindere dal riottenimento o meno dei 15 punti di penalizzazione, vede ul 4° posto a -6 punti.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Lazio-Juve, con calcio d'inizio alle 20.45 di sabato 8 aprile all'Olimpico di Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn.



PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.