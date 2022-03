Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni tramite i canali social del club azzurro. Ecco le parole del difensore kosovaro:



LE ORIGINI - "Quando ero piccolo non avevo la passione per il calcio perché c'erano cose più importanti. Con la mia famiglia sono andato in Irlanda e lì siamo rimasti per circa un anno. Finita la guerra siamo tornati in Kosovo. Da quel momento mio padre mi ha fatto iniziare a giocare a calcio. Ho cominciato all'età di 8 anni in una scuola calcio. I miei ricordi sono tutti belli, nessuno inerente alla guerra. Non ho perso nessuno della mia famiglia. A 17 anni giocavo in prima squadra per una squadra in serie b kosovara e per quell'età era tanta roba. Dopo un anno ero in prima divisione kosovara e la stagione successiva in Croazia prima di arrivare in Italia. Tutto il tempo per me era scuola-calcio, scuola-calcio. Inizialmente era un obbligo fare entrambe le cose, poi mi è iniziato a piacere fare calcio perché avevo tanti amici, forse a scuola ne avevo di meno. Sono molto felice di come siano andate le cose perché non era facile cambiare squadra, Paese, con culture diverse. Dunque, è finita bene. Ogni giorno avevo un obiettivo, mi vedevo bene in questo lavoro. Di quelli nati in Kosovo, pochi sono riusciti ad uscire. Sono stato anche fortunato".



LA NAZIONALE - "Quando Uefa e Fifa hanno accettato il Kosovo per le partite ufficiali, io sono stato tra i primi ad accettare. Prima ero con l'Albania, ma è un privilegio, una cosa inspiegabile perché dentro di te".



L'ARRIVO A NAPOLI - "Dopo essere stato a Verona è arrivata l'offerta del Napoli che ho accettato immediatamente. Sono molto felice di essere qui perché è una squadra che gioca per i livelli alti e cerca sempre il meglio in tutte le partite".



LA CITTÀ - "Napoli città è molto bella. Ci sono veramente tante cose da fare, anche la storia offre molto e a me piace vedere il passato delle città, delle persone che hanno vissuto. Una cosa meravigliosa".



FUTURO - "Spero di continuare così, che sia solo l'inizio di Amir Rrahmani. Posso dare molto di più. Mi auguro il meglio. Saluto tutti i tifosi del Napoli. Vi voglio bene, forza Napoli sempre".