Saranno almeno due le figure dello staff tecnico che Rudi Garcia porterà con sé al Napoli. Si tratta di Stephane Jobard, suo vice al Marsiglia e all’Al-Nassr, e Claude Fichaux, collaboratore di lunga data che lo segue ovunque dai tempi del Lille.



L’allenatore poi ritroverà il video analyst Simone Beccaccioli, con cui aveva lavorato a Roma e che Spalletti ha voluto a Napoli, dove peraltro ha ancora un anno di contratto come si legge sulla Gazzetta dello Sport. L’operato di Beccaccioli è stato particolarmente apprezzato dal francese, che nella sua autobiografia l’aveva definito “giovane prodigio dell’informatica e del montaggio” e “un vero genio nel suo campo”. È stato stimato anche a Castel Volturno ed è un elemento che De Laurentiis vuole mantenere, in linea con l’idea di creare un gruppo di lavoro che sia svincolato da chi guida la squadra.



In una simile visione si inseriscono anche il preparatore atletico, Francesco Sinatti, e l’allenatore dei portieri Alejandro Rosalen Lopez; quest’ultimo potrebbe essere affiancato da Guido Nanni con le stesse funzioni.