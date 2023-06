Risolto il rebus in panchina con l'arrivo di Rudi Garcia come nuovo allenatore al posto di Spalletti, il Napoli si muove sul mercato dei calciatori. In uscita il difensore sudcoreano Kim è vicino al Bayern Monaco, che ha sorpassato il Manchester United. Invece, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, dovrebbe restare l'attaccante nigeriano Osimhen.



Nel mirino ci sono il difensore italiano Giorgio Scalvini (in alternativa all'austriaco Danso del Lens, allo slovacco Hancko del Feyenoord, al colombiano Lucumì del Bologna e ai giapponesi Ito dello Stoccarda e Itakura del Borussia Monchenglabach) e il centrocampista olandese Koopmeiners dell'Atalanta (in alternativa allo spagnolo Gabri Veiga del Celta Vigo) oltre all'attaccante canadese Jonathan David del Lille.