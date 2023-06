Il nuovo allenatore del Napoli è un uomo di spirito. Nella sua precedente esperienza in serie A il tecnico francese 59enne che ha già guidato in Italia, alla Roma, dal 2013 al 2016, esibendosi in tv con la chitarra per una trasmissione satirica. L'ultima esperienza di Rudi Garcia in panchina è stata in Arabia Saudita all'Al Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo, rapporto interrotto ad aprile.