Rudi Garcia, ormai ex allenatore del Lione, parla a L'Equipe del suo addio al club francese: "Il rapporto con Juninho? All'inizio è andata bene. Le cose hanno iniziato a peggiorare senza che me ne accorgessi. Dopo due o tre vittorie a novembre, il direttore sportivo non è più venuto a congratularsi con me. Ho scoperto che quando i brasiliani non giocavano, non era contento. Avrebbe preferito vincere, ma con i suoi giocatori. Ha investito molto, e questa è una qualità, ma penso che abbia promesso a questi giocatori che sarebbero stati titolari".