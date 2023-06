Rudi Garcia perderà Kim in difesa, ma vuole tenere a tutti i costi Kvara e Osimhen in attacco. L'arrivo del nuovo allenatore del Napoli non cambia i piani della società sul mercato. Gli obiettivi restano Scalvini e Koopmeiners (Atalanta) oltre a Danso, Ito, Itakura o Hancko per la difesa, Gabri Veiga (Celta Vigo) a centrocampo e David (Lille) in attacco.