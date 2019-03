Rudi Garcia, allenatore del Marsiglia, ricorda Davide Astori, suo ex giocatore alla Roma: "Per me è ancora difficile parlarne al passato, sento che è ancora fra noi. Davide era l’eleganza, in campo e fuori. Si interessava a tutti gli aspetti del lavoro che facevamo, era diverso dalla maggior parte dei giocatori. Ero convinto, e glielo dissi, che dopo la carriera da calciatore avrebbe iniziato quella da allenatore"