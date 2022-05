Antonio Rudiger lascerà il Chelsea e sarà un nuovo giocatore del Real Madrid, il difensore tedesco spiega l'addio ai Blues: "Se non ho prolungato a causa delle sanzioni? Non voglio approfondire questo argomento. C'era la possibilità di prolungare, ma le sanzioni non erano il problema. Il Chelsea è stato fantastico con me e io sono stato fantastico con il Chelsea. Sono molto, molto grato. Io, la mia famiglia, sono diventato un uomo qui. I miei figli sono nati qui e tutto il resto. Londra e soprattutto il Chelsea saranno sempre speciali per me. Ci sono stati alti e bassi come al solito. C'erano molte cose positive ma è per questo che sono ancora più frustrato perché volevo avere un finale diverso", riporta Football.London.