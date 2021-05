Dopo lo scontro con De Bruyne nella finale Champions di ieri ( QUI le condizioni del belga), il difensore del Chelseaha twittato: "Mi dispiace davvero per il suo infortunio. Chiaramente non è stato un intervento intenzionale da parte mia, sono già stato in contatto con Kevin e gli auguro una pronta guarigione. Spero di rivederlo molto presto in campo".