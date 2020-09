Un ritorno che farebbe felici molti tifosi. Quello a Roma di Antonio Rudiger che è stato messo sul mercato dal Chelsea in questi giorni. I Blues vorrebbero cedere il difensore tedesco in prestito a una squadra che non sia una rivale diretta e quindi fuori dalla Premier League. E i primi sondaggi - riporta ForzaRoma.info - non sono mancati vista l'importanza del giocatore che può giocare sia da difensore centrale che da terzino destro. In primis quello del Barcellona anche se non tutti sono convinti. Alla finestra pure Milan e Napoli in caso di partenza di Koulibaly, ma tre giorni fa la prima a interessarsi sarebbe stata proprio la Roma nonostante le smentite dei diretti interessati.



PISTA ROMA - In caso di ritorno in Italia Rudiger potrebbe mettere in prima fila la Roma. I giallorossi continuano a insistere per Smalling ma il Manchester United non abbassa le pretese. Per questo a Trigoria si valutano soluzioni alternative in modo da non ritrovarsi con il classico cerino in mano. Con la Roma Rudiger ha giocato due stagioni ed è andato via lasciando un ottimo ricordo e diversi amici. Il suo addio, smentito inizialmente dall'allora ds Monchi, suscitò parecchio malumore nella piazza. Lo stipendio alto (quasi 5 milioni) è un freno, ma la possibilità di prendere il giocatore in prestito secco per un paio di milioni rappresenta un punto a favore per una trattativa che potrebbe nascere nelle prossime ore. A meno che il Barça non decida di accelerare...