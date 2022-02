La crescita di Toni Rudiger in termini di affidabilità e reputazione internazionale è continua, ormai è considerato a tutti gli effetti un top player per il reparto difensivo. Poterlo ingaggiare a parametro zero lo rende quindi uno dei pezzi più pregiati sul mercato internazionale. Il tedesco è in scadenza di contratto con il Chelsea, non dovrebbe rinnovare ma i Blues ci provano. Lo vogliono tutti i top club, in pole Psg e Real. Ma la Juve c’è.