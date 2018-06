Il Chelsea insiste per Daniele, ancora prima di ufficializzare Maurizio Sarri come nuovo tecnico della prima squadra. L’ex allenatore del Napoli è pronto a subentrare ad Antonio Conte sulla panchina dei Blues, e Abramovich è intenzionato più che mai a regalargli il suo pupillo, lanciato in Serie A ai tempi dell’Empoli. Rugani non è incedibile per la Juve e un’offerta di oltre 40 milioni di euro proveniente da Stamford Bridge potrebbe convincere la dirigenza. L’accelerata definitiva può arrivare proprio dopo l’arrivo di Sarri a Londra: sono giorni caldi per il futuro di Rugani.